İzmir'de müstakil ev alevlere teslim oldu

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yenişakran Mahallesi, 3215 sokaktaki bir müstakil evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören komşular, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine sokağa çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasar meydana gelen evde yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma çalışma başlatıldı.