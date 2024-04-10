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İzmir'de Motosiklet Saldırısı Sonucu Adam Öldü

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde evine giderken motosikletten açılan yaylım ateşi sonucu bacaklarına 6 kurşun isabet eden 45 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüphelinin, kısa süre önce cezaevinde olduğu ve karısını emanet ettiği arkadaşı ile eşinin ilişkisi olduğu iddiasıyla cinayeti işlediği öğrenildi.

Olay dün akşam saat 20.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Tarla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden Fuat Kök (45), motosiklette bulunan kişi veya kişilerce yaylım ateşine tutuldu. Bacağına 6 kurşun isabet eden Kök kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Fuat Kök, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kök'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

'Karım sana emanet' dediği arkadaşı ile karısının ilişkisi olduğunu iddia etmiş

Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı M.Ç. ile, zanlıya yardım ettiği değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. M.Ç.'nin daha önce başka bir suçtan cezaevine girerken, arkadaşı Fuat Kök'e 'Karım sana emanet' dediği, daha sonra da karısı ile Kök'ün ilişkisi olduğunu öğrendiği ve cezaevinden çıktığında da cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öne sürüldü.

M.Ç. ile birlikte gözaltına alınan toplam 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ödemiş İzmir Cinayet Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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