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İzmir'de Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

İzmir'de Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Torbalı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki Serdar Demirel hayatını kaybetti. İki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan diğer sürücünün durumu ciddiyetini koruyor. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı ve sürücülerden 17 yaşında olan gencin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye olan A.A. idaresindeki motosikletle 17 yaşındaki Serdar Demirel'in kullandığı motosiklet dört yol ağzında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de motosikletten düşerek yola savruldu. Kazanın bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan iki sürücüyü de ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Serdar Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü A.A.'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, iki motosikletin yol ağzında karşılaştığı, sertçe çarpıştığı, motosiklet ve sürücülerin yola savrulduğu anlar yer aldı.

17 yaşındaki gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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