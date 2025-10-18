Haberler

İzmir'de Motosiklet Hırsızlığına Cezaevinden Tahliye Olan Şüpheliler Karıştı

İzmir'de Motosiklet Hırsızlığına Cezaevinden Tahliye Olan Şüpheliler Karıştı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde art arda meydana gelen motosiklet hırsızlıkları, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Hırsızların cezaevinden 6 ay önce çıktıkları öğrenilen 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde son günlerde art arda meydana gelen motosiklet hırsızlıkları, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Hırsızların cezaevinden 6 ay önce çıktıkları öğrenilen 2 kişi oldukları ortaya çıktı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede kısa sürede üst üste gerçekleşen altı ayrı motosiklet hırsızlığı üzerine geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki 4 güvenlik ve 36 iş yeri kamerasına ait yaklaşık 100 saatlik görüntü incelendi. Yapılan analizlerde, hırsızlık olaylarının faillerinin kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen B.E.H. ve F.Y. isimli şüpheliler olduğu tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla iki şüpheli yakalanırken, çalıntı 5 motosiklet ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Öte yandan hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin, kısa süre önce cezaevinden tahliye oldukları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen her 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
