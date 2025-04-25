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İzmir'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

İzmir'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
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İzmir'in Buca ilçesinde plakasız motosikletle sokağa çıkan iki kişi, gözlerine kestirdikleri bir motosikletin hız göstergesini çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Buca ilçesinde plakasız motosikletle sokağa gelen iki kişi, gözüne kestirdiği başka bir motosikletin hız göstergesini çalıp kaçtı. O anlar çevredeki apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay geçtiğimiz gün, Buca ilçesinde meydana geldi. Plakasız bir motosikletle sokağa gelen iki kişi, gözüne kestirdiği başka bir motosikletin yanında durdu. Şüphelilerden biri motosikletten inerek diğer motosikleti kurcalamaya başladı. Bir süre motosikleti inceleyen şüpheli, daha sonra hız göstergesini kırarak çaldı ve geldiği motosikletle olay yerinden ayrıldı.

O anlar çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, motosikletin sahibi olan 'Motokeyfim' sosyal medya içerik üreticisi, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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