İzmir'de motokurye emniyet şeridindeki kamyona çarptı, hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde emniyet şeridinde bulunan park halindeki kamyona arkadan çarpan motokurye, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza dün öğle saatlerinde İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aliağa yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan motokurye Özgür Çıplak'ın kullandığı 35 BVR 598 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde arıza nedeniyle park halinde olan M.K. yönetimindeki asansör yüklü 35 CEY 506 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte Çıplak, motosikletten savrularak yolda sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çıplak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Talihsiz motokuryenin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR