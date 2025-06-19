İzmir'de Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan makilik yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına ilk müdahale 17.10 sıralarında yapıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Zafer Mahallesi mevkiinde bulunan makilik ve otluk alanda çıktı. Yangına ilk müdahale 17.10'da gerçekleştirilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü söndürme çalışmalarına 2 uçak, 3 helikopterle havadan, 15 arazöz, 2 su ikmal ve 1 dozer ile karadan katıldı.
Yangın, ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının başladığı bildirildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa