İzmir'de Makilik Alanda Yangın Çıktı

İzmir'de Makilik Alanda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 16.30 sırlarında Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi mevkiinde bulunan makilik alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüyor. Yangınla mücadele için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozer görevlendirildi. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
Türkiye'nin konuştuğu tekel bayii cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'nin konuştuğu cinayet davasında gerekçeli karar açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor

Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Bahçeli'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler

Bahçeli'nin sağ kolundan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında 3 tutuklama! Elebaşı tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.