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İzmir'de köprülü kavşaktan düşen araçta 3 ölü, 2 yaralı

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İzmir'in Konak ilçesinde hasta ziyaretine giden 5 kadından 3'ü feci bir trafik kazasında hayatını kaybetti, 2'si ise ağır yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'de aracın köprülü kavşaktan düştüğü feci kaza kamerada: 3 ölü, 2 yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde hasta ziyaretine giderken köprülü kavşaktan aşağı düşen araçta bulunan 5 kadından 3'ü öldü 2'si ise ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Eşrefpaşa- İkiçeşmelik Caddesi üzerinde Bayramyeri Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak ilçesine bağlı Çankaya semtine doğru seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 CBA 796 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle bariyeri aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten ters bir şekilde kavşağın battı çıktısına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından araç içerisinde bulunan 5 kadından 3'ünün öldüğü, 2'sinin ise ağır yaralandığı tespit edildi.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede yoğun trafik oluştu.

Hasta ziyaretine gidiyorlarmış

Otomobilde bulunan kişilerin hasta ziyaretlerine gittikleri öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de köprülü kavşaktan düşen araçta 3 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET PAMUK - 3.Sayfa

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