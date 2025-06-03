İzmir'de Komşu Dehşeti: Karı Koca Silahla Yaralandı

İzmir'de Komşu Dehşeti: Karı Koca Silahla Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan karı ve koca hastaneye kaldırıldı. Kadının durumu ağır.

Komşu dehşet saçtı: Karı kocayı silahla yaraladı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan karı ve koca yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay ilçeye bağlı Cengizhan Mahallesi 1620/39 sokakta meydana geldi. Aralarında uzun zamandır tartışma yaşandığı öğrenilen komşular M.U.D. ile karı-koca olan Ö.B. ve E.B. arasında sabah saatlerinde yine gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını alan M.U.D., karı-kocaya ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Ö.B. ve E.B., yere yığılırken silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri M.U.D.'yi gözaltına alırken, yaralı karı-koca sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ö.B. adlı kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, karı-kocanın hastanedeki tedavileri sürüyor.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının gerçekleştiği yerde incelemede bulunurken, gözaltına alınan M.U.D.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik

Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha! Hasar çok büyük
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Ata Demirer verdiği kilolarla gündemde

Görenler tanımakta zorlandı! Tatildeki hali şaşırttı
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Ali Koç'tan şampiyonluğu getirecek transfer hamlesi

Ali Koç'tan şampiyonluğu getirecek hamle
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Kayseri'de faaliyet gösteren ünlü İnka Bakır konkordato sürecine girdi

Dev bakır firması konkordato sürecine girdi!
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.