İzmir'de kız öğrenciler arasında kavga çıktı

İzmir'de kız öğrenciler kavga etti, arkadaşları izledi

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde kız öğrenciler, saç saça baş başa kavga etti, arkadaşları ise o kavgayı izledi. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesindeki bir okulun çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla kızlar, saç saça baş başa birbirine girdi. Kızların arkadaşları ise kavgayı ayırmak yerine sadece izledi. Yaşanan anlar bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda kullanıcının tepkisini topladı.