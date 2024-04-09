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İzmir'de 'kız meselesi' tartışması kavgaya dönüştü: 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldü

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde sosyal medyada, 'kız meselesi' yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmanın ardından genç iki grubun bir parkta meydana gelen kavgasında, 6 yerinden bıçaklanan 16 yaşındaki genç öldü, 6 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Karabağlar ilçesi Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Y.H.K. (16) ile A.K. (16) arasında sosyal medyada 'kız meselesi' yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Parkta buluşan iki genç grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesiyle, gençlerden K.Ç., Ege Hepbalıkçılar'ı (16) 6 yerinden bıçakladı. Olayın ardından kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Ege, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hepbalıkçılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; kavgaya karıştıkları belirlenen K.Ç., Y.E.K., Y.K., U.A., A.K., Y.H.K. ve E.D., polis ekipleri tarafından yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, E.D. ise serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabağlar İzmir Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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