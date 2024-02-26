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İzmir'de kıskançlık kavgası: Genç bıçaklanarak hayatını kaybetti

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir genç, kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından kıskançlık nedeniyle bıçaklanarak hayatını kaybetti. Zanlı, kaçtığı ilçede suç aletiyle birlikte yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 'kıskançlık' meselesi yüzünden çıkan kavgada bir genç, kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi 5714/42 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Nebi Özdemir (22), ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ile sokakta bulundukları esnada, kız arkadaşının eski sevgilisi O.G. (19) yanlarına geldi. Kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada, O.G. yanında bulunan bıçakla, üniversite öğrencisi Özdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özdemir, kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaçtığı ilçede suç aletiyle birlikte yakalandı

Olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, O.G.'yi Güzelbahçe ilçesinde olayda kullandığı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabağlar İzmir Şiddet Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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