İzmir'de vahşet! Kız arkadaşını önce silahla vurdu sonra bıçakla öldürdü 3. Sayfa Haberleri İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi kıskançlık nedeniyle kız arkadaşını sokak ortasında tabancayla vurdu. Hırsını alamayan şahıs daha sonra genç kadını bıçaklayarak öldürüp olay yerinden kaçtı. İzmir'de C.G. ve kız arkadaşı Tuba Kul (22) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. C.G., tartışmada tabancayla Kul'u vurup hem de bıçakladı. HAYATINI KAYBETTİ Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. HER YERDE ARANIYOR Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kul'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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