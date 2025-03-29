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İzmir'de Kimyasal Fabrikada Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

İzmir'de Kimyasal Fabrikada Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir kimyasal fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi ise ağır yaralandı. Olayın nedeni gaz sıkışması olarak belirlendi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralanırken, 1 işçi de hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.'nın da hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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