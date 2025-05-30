İzmir'de Kentsel Dönüşüm Binada 3 İskelet Bulundu

İzmir'de Kentsel Dönüşüm Binada 3 İskelet Bulundu
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İzmir'de Kentsel Dönüşüm Binada 3 İskelet Bulundu
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İzmir'in Bornova ilçesindeki bir kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan bir binanın bodrumunda, 3 ayrı poşet içerisinde insan iskeletleri bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de kentsel dönüşüme giren binanın kömürlüğünden 3 kişiye ait iskelet çıktı

İzmir'de tüyler ürperten olay: 3 poşetten 3 insan iskeleti

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde kentsel dönüşüm yıkıma girecek olan bir binanın bodrum katında, 3 ayrı poşet içerisinde üç kişiye ait olduğu düşünülen kafatasları ve kemik parçaları çıktı.

Bornova Erzene Mahallesi'nde bir süre önce kentsel dönüşüme geleceği için boşaltılan binaya giren hurdacılar, binanın bodrumunda 3 ayrı poşetten 3 ayrı kişiye ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçası buldu. İhbar üzerine adrese Motosikletli Yunus Timleri ve Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve ekipler, olay yerinde incelemelerde bulunurken kafatasları ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Daha önce tıp öğrencileri oturmuş

Öte yandan mahalle sakinlerinden Sertan Güroğlu ve Mesude Güroğlu adlı vatandaşlar, yaptıkları açıklamada bina sahibinin emekli doktor olduğunu söyledi. Kendilerinden böyle bir şüphelerinin olmadıklarını yıllardır komşu olduklarını söyleyen anne oğul, katların daha önce çok sayıda tıp öğrencisine kiralandığını kafalarında bu yüzden bir soru işareti oluştuğunu söylediler.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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