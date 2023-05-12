İzmir'de kaza kurşunu olayında polis tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde aile içi şiddet olayına giden polisin ikaz ateşinde hayatını kaybeden Semih Güler bugün defnedildi. Soruşturma çerçevesinde polis memuru ise tutuklandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Konak ilçesi 1161 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içi şiddet ihbarına giden polis memuru F.Y., olay yerinde mukavemette bulunan Semih Güler'i ikaz etmek için ateş açtı. Kurşunlardan biri Güler'in başına isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu tespit edilen Güler'i ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Güler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Valilik soruşturma başlatmıştı, tutuklandı

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Konak ilçesi 1161 sokak numara 3 adresinde 11.05.2023 günü 20.30 sıralarında, aile içi şiddet olayı yaşandığı ihbarı alınması üzerine, belirtilen adrese polis ekibi sevk edilmiştir. Polis ekibi olay yerine intikal ettiğinde, şüpheli S.G.'nin, ikametinin balkonunda bir kadını darp ettiğini görerek şüpheli şahsı olayı sonlandırması ve ikametin dışına çıkması için ikna etmeye çalıştığı esnada, şüpheli S.G. ikamet içine girerek elinde parlak bir cisimle balkona çıkmıştır. Bunun üzerine görevli polis memuru F.Y. şahsın elindeki parlak cismin silah olabileceğini değerlendirerek ikaz maksadıyla havaya iki el ateş etmiştir. Açılan ateş sonucu şüpheli S.G. baş bölgesinden yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Polis memuru F.Y. gözaltına alınmış, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Öte yandan, soruşturma çerçevesinde polis memuru F.Y.'nin tutuklandığı öğrenildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Polis memuru F.Y.'nin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Semih Güler, bugün Zeytinlik Hacı Bayram Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı. - İZMİR