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Kayıp olarak aranıyordu: Ormanlık alanda cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranıyordu: Ormanlık alanda cansız bedeni bulundu
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İzmir'in Menderes ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 31 yaşındaki E.K., polis ve AFAD ekiplerinin Buca ilçesinde yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda ölü bulundu. Sosyal medyada intihar mesajları paylaştığı belirlenen gençle ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan 31 yaşındaki vatandaş, polis ve AFAD ekiplerinin Buca ilçesinde yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda ölü bulundu. Sosyal medya hesaplarında intihar mesajları paylaşan gencin ölümüyle ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Temmuz günü Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğüne 31 yaşındaki E.K için kayıp başvurusu yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıs Büro Amirliği ekipleri şahsı bulmak için teknik inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda E.K'ye ait cep telefonu hattının son olarak Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Buca Doğu çıkışı civarında sinyal verdiği tespit edildi.

AFAD ve iz takip köpekleri seferber oldu

Sinyal bilgisinin Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne iletilmesinin ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. 3 Temmuz saat 15.33 sıralarında Kayıp Şahıs Büro Amirliği ekiplerinin koordinesinde bölgeye AFAD ekipleri ve iz takip köpekleri sevk edilerek çember daraltıldı. Ekiplerin arazide yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, E.K saat 18.10 sıralarında Buca ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Sosyal medyadan veda mesajı bırakmış

Öte yandan, ormanlık alanda cansız bedeni bulunan E.K'nin olaydan 6 gün önce sosyal medya hesabından intihar edeceğine dair mesajlar paylaştığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin intihar ihtimali üzerinde durduğu olayda, gencin paylaşımlarında sitem dolu şu ifadelere yer verdiği görüldü: "Ben dünyada göreceğimi de gördüm yaşayacağımı da yaşadım. Bu dünya yaşanmaya değecek bir dünya değil... Öyle bir şey yapacağım ki hepinize sürpriz olacak. Hem de çok büyük bir sürpriz olacak. Ben bu yaşadıklarımın hiçbirini hak etmedim. Bu dünyada adalet şaşsa da o dünyada her şey adalet içinde olacak, hiç şüphesiz olan Allah'tır."

E.K'nin cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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