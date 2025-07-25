İzmir'de Kamyon Kazasında Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'de Kamyon Kazasında Bir Sürücü Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Tire ilçesinde, arızasını kontrol etmek için kamyonundan inen sürücü, arkadan gelen başka bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde kamyonundaki arızayı kontrol etmek için aracından inen sürücü, bir başka kamyonun arkadan çarpması üzerine olay yerine hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Mahmutlar köyü yakınlarında Akarca Ovası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonuyla İzmir'den Tire istikametine seyir halinde olan Murat Olgaç, kamyon arıza yapınca sağa çekip aracından indi. Olgaç, aracındaki yağ kaçağını kontrol ettiği sırada arkadan gelen bir başka kamyonun çarpması sonucu savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 42 yaşındaki Murat Olgaç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz sürücünün cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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