İzmir'de Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 3 Yaralı, 2 Şüpheli Aranıyor

İzmir'in Konak ilçesinde de 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli bir kahvehaneye silahlı düzenledi. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 27 Nisan günü saat 23.30 sıralarında Ferahlı Mahallesi 3514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu H.M.A. (17) kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu G.T.'nin (20) kıraathanede olduğunu öğrendi. Bunun üzerine H.M.A. arkadaşı E.A. (21) ile motosikletle geldiği kıraathanedeki husumetlisi G.T. ile olayla ilgisi olmadığı öğrenilen Y.A. (43) ve A.T.S.'ye (19), kurşun yağdırıp kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan G.T.'nin hayati tehlikesi devam ederken A.T.S. ile Y.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 şüpheli aranıyor

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırı sonrası motosikletle kaçan H.M.A.'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda H.M.A. ve E.A.'ya kaçmasında yardım ettiği öne sürülen yabancı uyruklu R.M. (24), F.E. (26) ve F.M. (29) polis tarafından gözaltına alındı. Kız meselesi nedeniyle G.T.'nin bulunduğu kıraathaneye kurşun yağdıran E.A. ile H.M.A.'nın yakalanması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - İZMİR