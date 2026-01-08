Haberler

İzmir'de kaçak sigara operasyonu: 500 bin adet makaron ele geçirildi

İzmir'de kaçak sigara operasyonu: 500 bin adet makaron ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 500 bin adet doldurulmuş makaron ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda, 500 bin adet doldurulmuş makaron ile çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüpheli şahısların bandrolsüz ürünleri saklamak için kullandığı bir depo tespit edildi. Savcılık izninin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, depoda yaptıkları aramalarda; 500 bin adet doldurulmuş makaron, bin 620 paket bandrolsüz sigara, 71 adet 9 mm çapında fişek ve 273 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler M.F. (60) ve Z.Ş. (51) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet", "Uyuşturucu madde ticareti" ve "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat

Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı

O kentimizde çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Hepsi lüks otelin sahibinin evinden çıktı! Asıl şimdi yandı
Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı

O kentimizde çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı