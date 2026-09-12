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İzmir’de jandarmadan kaçak tütün operasyonu: 250 bin TL’lik ürün ele geçirildi

İzmir’de jandarmadan kaçak tütün operasyonu: 250 bin TL’lik ürün ele geçirildi
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İzmir’in Menderes ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda C.D. isimli bir şahsın bandrolsüz tütün mamulü satışı yaptığını tespit etti. Şüphelinin faaliyetlerini takibe alan İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 8 Eylül 2026 tarihinde şahsın Menderes ilçesinde bulunan iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda; 60 bin adet bandrollü boş makaron, 30 bin adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron, 30 kilogram nargile tütünü ve 30 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli serbest bırakıldı

Operasyon kapsamında ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 250 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, gözaltına alınan şüpheli C.D.'nin jandarmadaki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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