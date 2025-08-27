İzmir'de Jandarma Operasyonu: 23 Kök Kenevir ve 23 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İzmir'in Beydağ ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 23 kök kenevir bitkisi ve 23 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alakeçili Mahallesi Alaçayır mevkisinde İ.Ö. (52) isimli şahsa ait arazide savcılıktan alınan arama kararı doğrultusunda jandarma tarafından arama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 23 kök kenevir bitkisi ile 23 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. - İZMİR