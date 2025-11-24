İzmir'de İşçi Servisleri Çarpıştı: 15 Yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu İzmir Kemalpaşa ilçesi sınırlarındaki Bağyurdu OSB Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OSB içerisine girmek isteyen 35 CTE 481 plakalı minibüs ile Turgutlu yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan 45 AUS 294 plakalı işçi servisi kavşakta çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzmir, Kemalpaşa ve Turgutlu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR