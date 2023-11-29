İzmir'de iş yerinde çıkan yangın kundaklama çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı. İş yerini kundaklayan şüpheli, iş yeri sahibinin ablasına sarkıntılık yaptığı için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

İzmir'deki kundaklamanın altından sarkıntılık iddiası çıktı

İZMİR - İzmir Karabağlar ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve üst kattaki dairelerinde zarar gördüğü yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı. İş yerini kundaklayan şüpheli kıskıvrak yakalanırken, şüphelinin emniyetteki ifadesinde iş yeri sahibinin ablasına sarkıntılık yaptığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Olay, 24 Kasım günü saat 04.30 sıralarında Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'ta bulunan dört katlı bir apartmanın zemin katında bulunan cep telefonu mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli kişi, cep telefonu dükkanına gelerek camları kırdı ve iş yerini kundaklayarak kaçtı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, çıkan yangında iş yerinin yanındaki kasap dükkanı ve apartmanda hasar meydana geldi. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, üst kattaki dairelerde ve yandaki kasap dükkanında maddi hasar oluştu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulunurken, iş yerini kundakladığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ablasına sarkıntılık ettiğini söyledi

Olayla ilgili inceleme yürüten polis ekipleri, yapılan kamera ve saha çalışmalarında şüpheli şahsın olay yerine kasklı ve plakasız motosiklet ile geldiğini, 67 ayrı kameranın incelenmesiyle tespit etti. Olayı gerçekleştirdikten sonra Buca ilçesine gittiği tespit edilen, olayın şüphelisi İ.S., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan İ.S.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, iş yeri sahibinin ablasına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla, konuyu kendisinin gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.