İzmir'de 'İnsan Yiyen Uyuşturucu' Bonzai Operasyonu: 126 Kilogram Ele Geçirildi

İzmir'de 'İnsan Yiyen Uyuşturucu' Bonzai Operasyonu: 126 Kilogram Ele Geçirildi
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İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda, 126 kilogram bonzai ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon anını sosyal medya üzerinden paylaştı.

İzmir'in Konak ilçesinde, halk arasında 'insan yiyen uyuşturucu' olarak bilinen 126 kilogram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı operasyon anı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir adrese nefes kesen operasyon düzenledi. Adrese yapılan baskında, tam 126 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Sadece bir gramı bile ölümcül etkiler oluşturabilen, halk arasında "insan yiyen uyuşturucu" olarak bilinen bonzai operasyonuyla ilgili H.D. ve B.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Bir eve gerçekleştirilen ve yüklü miktarda bonzainin yakalandığı operasyon anı ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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