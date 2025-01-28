Üye Girişi
Haberler
Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı

Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak

Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak
CHP'deki adaylık krizinde Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış

CHP'deki aday krizi bu sözlerden sonra daha da kızışacak

İzmir'de İnşaat İşçisi 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

İzmir'de İnşaat İşçisi 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, inşaat işçisi Mehmet Dilemre (53), koruyucu ekipmansız çalıştığı inşaatın 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda Dilemre'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

İzmir'de çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi 283/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işçisi Mehmet Dilemre (53) koruyucu ekipmansız çalıştığı binanın 6'ncı katından beton zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde, kanlar içerisinde yerde yatan adamın öldüğü belirlendi. 6 çocuk babası Dilemre'nin cansız bedeni, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
img

Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
img

Görüntü Rusya'dan değil Türkiye'den! 40 saniye dayanabildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkan Baş: Bolu'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili

Baş, Bolu'daki faciayı Gezi'ye bağladı: Doğrudan ilgili
Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbullulara kritik uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.