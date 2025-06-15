İzmir'de İnşaat Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Konak ilçesinde bir inşaat deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, hastalar güvenli bir şekilde tahliye edildi.

İzmir'de inşaat deposundaki yangın kontrol altına alındı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde özel bir hastanenin yakınındaki bir inşaat deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi İşçiler Caddesi'nde bulunan bir inşaat deposunda saat 16.50 sıralarında yangın çıktı. Depoda bulunan plastik malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri, AFAD, çok sayıda itfaiye aracı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Yangının büyüme riskine karşı, deponun bitişiğinde bulunan özel hastanedeki hastalar tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Hastaneden açıklama

Medicana International İzmir Hastanesinden yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Yangın, hastanemiz kaynaklı olmayıp alevlerin hastane binamıza sıçradığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir riskin önüne geçebilmek adına, tamamen önleyici bir tedbir olarak hastalarımızın güvenli şekilde tahliyesi tamamlanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN DERİCİ - 3.Sayfa
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