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İzmir'de iki husumetli grubun bıçaklı silahlı kavgasında kan aktı: 2 ölü

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de iki husumetli grubun bıçaklı silahlı kavgasında kan aktı: 2 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde iki husumetli grubun kahvehanede buluşma randevusunda kan aktı.

İzmir'in Buca ilçesinde iki husumetli grubun kahvehanede buluşma randevusunda kan aktı. Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 23.15 sıralarında Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi 222/3 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Sağolalar, İbrahim T. ile Uğur Selimler, Mehmet S. ve Oruç S. akşam saatlerinde kahvehanede buluşmak için randevulaştı. Burada bir araya gelen şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Taraflar, birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı. Olayda, Uğur Selimler bıçaklanarak, Mustafa Sağolalar ise tabancayla vurularak yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçaklanarak ağır yaralandığı belirlenen Uğur Selimler, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine, tabancayla vurularak ağır yaralanan Mustafa Sağolalar ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBU) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki yaralıda hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

3 şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri, kahvehane önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak, detaylı çalışmalar gerçekleştirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde İbrahim T., Mehmet S. ve Oruç S., ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler

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