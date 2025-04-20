Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok

Sürücü affı mı geliyor? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek

34 ili vuran tarihin en büyük felaketi! Çiftçiye rekor tazminat
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Ülke alarmda! Ekvador Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi

Ülke alarmda! Seçimi kazanan devlet başkanına suikast şüphesi

İzmir'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Kıyafet Değiştirerek Yakayı Ele Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 400 bin TL'lik hırsızlık yapan A.A., kıyafet değiştirerek polisi kandırmaya çalıştı, ancak yakalandı. Gözaltına alınarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.

İzmir'de yaklaşık 400 bin TL'lik hırsızlık yapan bir kişi, yakalanmamak için kıyafetlerini değiştirse de yakayı ele verdi. Polis ekiplerince gözaltına alına şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. isimli şüpheli, bir evden yaklaşık 400 bin TL değerinde ziynet eşya ve nakit para çaldı. Evine hırsız girdiğini anlayan ev sahibi durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerince hırsızı yakalamak için bölgede bulunan kamera kayıtlarını izlemeye başladı. İzlenen görüntülerde bir kişin şüpheli bir şekilde sokak arasında kıyafet değiştirdiğini fark edildi. Şüpheli şahsın A.A. isimli kişi olduğunu belirleyen polis, operasyon için düğmeye bastı. Polis ekiplerince yapılan baskında A.A., kıs kıvrak yakalanıp gözaltına alınarak emniyet sevk edildi. Polisteki işlemlerinden ardından adli mercilere sevk edilen A.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.