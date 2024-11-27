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İzmir'de Hapis Cezasıyla Aranan Firari Zanlı Yakalandı

İzmir'de Hapis Cezasıyla Aranan Firari Zanlı Yakalandı
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İzmir Güven Timleri, bir asra yakın hapis cezasıyla aranan Z.O. adlı firari zanlıyı yakaladı. Ekipler, Konak ilçesinde gerçekleştirdikleri uygulamalar sırasında, başka suçlardan aranan toplam 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

İzmir Güven Timleri Amirliği ekipleri, bir asra yakın hapis cezasıyla aranan firari zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde yaptığı uygulamalarda şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi durdurdu. Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması yapılan kişinin, yankesicilik suçlarından 99 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.O. olduğu anlaşıldı. Firari zanlı gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Güven Timleri ekipleri, 20 - 26 Kasım tarihleri arasında Konak, Buca ve Bornova bölgelerinde yapılan operasyonlarda; resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ç., göçmen kaçakçılığı suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.P., yankesicilik suçundan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.Y. ve uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.A. adlı şüphelileri de yakalayarak cezaevine teslim etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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