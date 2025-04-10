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İzmir'de Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

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İzmir Buca'da hafriyat kamyonunun şantiye alanına girmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Rıfat Yalçınkaya hayatını kaybetti. Olay yerinde gerçekleşen kaza sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Hafriyat kamyonu konteynere girdi, sürücü hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun bir şantiye alanında bulunan 2 katlı prefabrik eve çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan bir inşaat atıkları geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıfat Yalçınkaya yönetimindeki 06 EPU 355 hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şantiyede içerisinde bulunan 2 katlı prefabrik eve girdi. Kazayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan talihsiz sürücü Rıfat Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından sürücünün cansız bedeni çıkartılarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN DERİCİ - 3.Sayfa
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