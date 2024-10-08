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Suç makinesi sevgilisi tarafından darbedilen kadın, şikayetçi olmadı

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İzmir'de, sevgilisi Şeyhmus K. tarafından darbedilen genç bir kadın, olayın ardından yine erkek arkadaşının peşinden gitti, üstelik şikayetçi de olmadı. Şeyhmus K.'nın çok sayıda suçtan dosyası olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de sevgilisi Şeyhmus K. tarafından darbedilen genç kadın, olayın ardından yine erkek arkadaşının peşinden gitti. Darbedilen genç kadın, gözaltına alınan Şeyhmus K.'dan şikayetçi de olmadı. Şeyhmus K.'nın çok sayıda suçtan dosyasının bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kız arkadaşını sokak ortasında darbeden 27 yaşındaki Şeyhmus K.'nın görüntüleri gündem oldu. Dikkat çeken asıl olay ise, genç kadının tekrar Şeyhmus K.'nın peşinden gitmesi oldu.Gürültü seslerini duyan mahalle sakinlerinden birisi ise o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde, Şeyhmus K.'nin kendisine tekme ve tokat atan genç kıza defalarca yumruk attığı ve araya girmek isteyen bir mahalleli ile aralarında kısa süreli itiş kakışın ardından arka cebinden bir cisim çıkardığı görüldü.

MÜDAHALE ETMEDEN GİTTİLER

Yere düşen cismi alırken vatandaşın kaçtığı, bu esnada motosiklet ile kendilerine yaklaşan kişinin ise olaya hiçbir şekilde müdahale etmediği, bir başka vatandaşın ise saldırganın omuzuna dokunarak gitmelerine yol verdiği görülüyor. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, saldırgan Şeyhmus K.'yi kısa sürede yakaladı.

Çok sayıda suçtan dosyası bulunan ve hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen Şeyhmus K., gözaltına alınırken darp olayıyla ilgili ise genç kızın karakola giderek suç makinesinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Suç makinesi sevgilisi tarafından darbedilen kadın, şikayetçi olmadı
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Cep Telefonu Karabağlar 3-sayfa Hukuk Yaşam Polis İzmir

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