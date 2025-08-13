İzmir'de Genç Adamın Cesedi Bulundu, Arkadaşı Gözaltında

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Melez Deltası'nda denizden çıkan cesedin 19 yaşındaki gence ait olduğu ortaya çıktı. Gencin ölümüyle ilgili, birlikte uyuşturucu aldıkları ve madde etkisiyle şakalaşıp denize düştükleri iddia edilen arkadaşı, gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Melez Deltası'nda meydana geldi. Kıyıya yaklaşık 1 metre mesafede hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi, kısa sürede şahsı karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri sahilde detaylı çalışma yaptı. Savcı tarafından olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kimliği belirlendi, arkadaşı gözaltına alındı

Yapılan inceleme sonucu cesedin 19 yaşındaki Nail Can Yardımcı'ya ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede yapılan çalışmalar sonucu, Nail Can Yardımcı ve arkadaşı F.Z.'nin (19) motosikletle bölgeye geldiği, burada uyuşturucu madde kullandıkları iddia edildi. Madde etkisindeki iki arkadaşın şakalaşmaya başladığı daha sonra şakalaşmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve boğuşma sırasında Yardımcı'nın kayalıklardan denize düştüğü öğrenildi. Arkadaşının sudan çıkamadığını gören F.Z.'nin ise yardım istemek yerine olay yerinden uzaklaştığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan F.Z.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor. - İZMİR