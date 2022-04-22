İzmir'de film gibi hırsızlık: Tuvalete diye gitti, lüks otomobili çaldı

İzmir'de, internetten gördüğü aracı satın almak istediğini söyleyerek araç sahibiyle buluşan ve aracın sahibini restoranda oyalayan şüpheli, "tuvalete gidiyorum" diyerek yıkamacıdaki lüks aracı çalıp kayıplara karıştı. Yaşanan olay sonrasında araç terk edilmiş halde bulunurken, mağdur avukatı İsa Yalçın, "Kendisinin profesyonel bir dolandırıcı olduğunu düşünüyoruz; çünkü gezip dolaştığı yerlerde, müvekkilimin arabayı gösterdiği yerlerde daha önce keşif yapmış ki, hiçbiri kameranın olduğu yerler değil" dedi.

DEĞERİ 610 BİN LİRA!

Film gibi olay, geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana geldi. Araç alım-satım işiyle uğraşan B.T. (25) adlı kadın, lüks otomobilini 610 bin liraya internetten satışa koydu. Aracı internetten görüp beğendiğini söyleyen bir kişi, otomobili patronu için alacağını söyleyerek satıcı ile iletişime geçti. Satıcının telefon numarasını alarak, kendisine aracı beğendiğini ve görmek istediğini söyleyen adam, otomobil sahibi ile İzmir Bayraklı'da buluştu.

TUVALETE DİYE ÇIKTI LÜKS OTOMOBİLİ ÇALDI

Şüpheli şahsın, otomobili satın almadan önce yıkattırmak istediğini söylemesi üzerine lüks araç, görüşme yapılan yerin yakınlarındaki bir oto yıkamacıya verildi. Otomobil yıkanırken restoranda çay içen otomobil sahibi, alıcı görünümlü şüpheli ve şüphelinin bir arkadaşı ile kısa bir süre burada vakit geçirdi. Şüpheli şahıs, daha sonra tuvalete gitmek istediğini söyleyerek restoranın arka kapısından dışarı çıktı. Oto yıkamacıya giderek aracın anahtarını alan şüpheli, otomobil ile birlikte kayıplara karıştı.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!

Şüphelinin restorana gelmemesi üzerine şüphelenilen B.T., kendisine telefonla mesaj çekti. Şüphelinin kendisini oyalamak sureti ile cevaplar vermesi üzerine dolandırıldığını anlayan talihsiz kadın, oto yıkamacıya gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Dükkan çalışanının, otomobili birlikte geldikleri adama verdiğini söylemesi üzerine B.T. hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ BİR HALDE BULUNDU!

İhbar üzerine otomobili ve çalan şüpheliyi bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Şüphelinin güvenlik kameralarının görmediği yerleri tercih ettiği anlaşılırken, otomobil, sosyal medyadan kayıp ilanı verilmesinin ardından İzmir'in Bornova ilçesinde, yine güvenlik kameralarının görmeyeceği bir alanda şans eseri terk edilmiş vaziyette bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobil üzerinde parmak izi araştırması yaparken, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Otomobil ise daha sonra sahibi B.T.'ye teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa