- İzmir'de feci kaza: Kum yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi

Kamyon kasasının ve kumların altında kalan 2 kişi yaralandı

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde kum yüklü kamyonun otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kamyon dorsesinden otomobilin içerisine dökülen kumların altından güçlükle çıkarılıp kurtarılan çift, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Çiğli-Foça Yolu Kemal Atatürk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Foça istikametine seyir halinde olan H.D. idaresindeki 54 KY 621 plakalı kamyon ile aynı istikamette seyir halinde olan M.D. idaresindeki 35 BDT 284 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kum yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi. Kamyon dorsesi ve yüklü olan kumun otomobile devrilmesi sonucu araç içerisinde bulunan M.D. ve karısı N.D. araç içerisinde sıkıştı.

Güçlükle kurtarıldılar

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda ve kazanın yaşandığı bölgede çevre güvenliğini sağlarken, araç içerisinde sıkışan çift, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden güçlükle çıkartıldı. M.D. ve N.D., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.