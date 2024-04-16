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İzmir'de ev yangınında 3 çocuk babası adam hayatını kaybetti

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İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangında, 3 çocuk babası 43 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Yangın bu sabah saat 07.00 sıralarında Zeytinova Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sarınca, yangını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, itfaiyenin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Evde yapılan incelemede ise, 43 yaşında ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Muhsin Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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