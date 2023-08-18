Yaşları 10 ile 12 arasında değişiyor! Gasbedip yaraladıkları emekli polis memurunun durumu ağır

İzmir'de yaşları 10 ile 12 arasında değişen 3 çocuk, caddede yürüyen 69 yaşındaki emekli polis memurunu gasbedip bıçakla yaraladı. Hayati tehlikesi bulunan yaşlı adam tedavi altına alınırken 3 çocuk ise polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesindeki ünlü Mimar Kemalettin Caddesi'nde tüyler ürperten bir olay yaşandı. 69 yaşındaki emekli polis memuru M.R.A'nın arkasından yaklaşan çocuklar, yaşlı adamı bıçakla yaralayıp parasını çaldı.

SIRTINDAN BIÇAKLADILAR

Sırtından bıçaklanan ve başını beton zemine çarpan M.R.A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

3 ÇOCUK YAKALANDI

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu gasp olayına karıştıkları tespit edilen A.E. (12), B.A. (10) ile M.E. (10) yakalanarak Çocuk Büro ekiplerine teslim edildi.