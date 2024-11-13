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İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Genç İçin Dava Başladı

İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Genç İçin Dava Başladı
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölümüyle ilgili 13 kişinin tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması başladı. Aileler adaletin sağlanmasını bekliyor.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış esnasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 3 günlük karar duruşmalarının ilki bugün 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Mahkemede ifadeler alınmaya başladı.

Konak ilçesi Alsancak semtinde, 12 Temmuz günü sağanak yağışın etkili olduğu günde su birikintisine basan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 13 kişinin tutuklu bulunduğu, 42 sanıklı davanın, 3 gün sürecek karar duruşmasının ilki bugün görülmeye başladı. İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 13-14-15 Kasım tarihlerinde 3 gün üst üste düzenlenecek olan davalarda karar açıklanacak. Başlayan duruşmada sanıkların ifadeleri de alınmaya başladı.

Özge Ceren'in babası: "Gereken cezayı vereceklerine inanıyorum"

Duruşma öncesi açıklama açıklama yapan Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi "Kızım Özge Ceren Gediz elektrik ve İZSU'nun zincirleme ihmalleri sonucu katledilmeseydi tıp fakültesini bitirip doktor olacaktı ve yüzlerce insanın hayatını kurtaracaktı. Olayın sorumluları suçu birbirine atarak kurtulmaya çalışıyorlar. Türk adaletine güveniyorum, gereken cezayı vereceklerine inanıyorum" dedi.

Avukat Sarıçiçek: "Adalete olan güvenimiz tam"

Ailenin avukatı Ayşe Sarıçiçek ise "İlk duruşmada görünen o ki ölüme sebep olan olayda kurumlar suçu birbirine atarak suçtan kurtulmaya çalışmışlardır. Ölümden sonra alınan tedbirler ölen kişileri geri getirmeyecektir. Biz bu davada pisi pisine giden iki hayatın ölümünde kusurlu bulunan tüm sanıkların alabilecekleri en üst cezadan ceza almalarını istiyoruz ki bu dava başka ölümlere de sebep olmasın. Biz elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Adalete olan güvenimiz tam" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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