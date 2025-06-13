İzmir'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Bot Kurtarıldı

İzmir'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Bot Kurtarıldı
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Foça açıklarında motoru arızalanan lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motoru arızalandı. Denizde sürüklenen botta bulunan 41 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 07.29'da gelen yardım çağrısı üzerine bölgeye TCSG-907 numaralı Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekipler, kısa sürede lastik bota ulaştı ve can güvenliği tehlikede olan 41 düzensiz göçmeni güvenli şekilde kurtardı.

Eritre, Etiyopya, Sudan ve Yemen asıllı oldukları öğrenilen düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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