İzmir'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Bot Batma Tehlikesi Geçirdi

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun su alarak batma tehlikesi geçirmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri alarma geçti. Gerçekleştirilen operasyonla aralarında çocukların da bulunduğu 36 göçmen ölümden döndü.

Dün sabah saat 08.00 sıralarında Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber karinalı lastik botun su almaya başlaması üzerine yardım çağrısı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yarı batık durumdaki bottan 16'sı çocuk toplam 36 düzensiz göçmen sağ salim kurtarıldı. Kurtarma anları Sahil Güvenlik ekiplerince saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Menderes, Dikili ve Çeşme ilçelerinde 19 Ağustos'ta düzenlenen farklı operasyonlarda da çok sayıda düzensiz göçmeni yakaladı. Kurtarılan ve yakalanan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR