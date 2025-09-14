Haberler

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 32 Yakalandı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 32 Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seferihisar'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11'i çocuk 32 göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi mevkilerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan, 11'i çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

12 Eylül günü saat 06.15'ta, Seferihisar ilçesi Ekmeksiz Koyu mevkiinde Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Harekete geçen Sahil Güvenlik Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından kara üzerindeki 11'i çocuk 32 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yakalanan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
e-Devlet sil baştan! İşte hayatınızı kolaylaştıracak yeni özellikler

e-Devlet sil baştan! İşte hayatınızı kolaylaştıracak yeni özellikler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.