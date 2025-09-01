İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 18 Kişi Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

30 Ağustos günü saat 08.30'da Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Ekiplerce yapılan kontrollerde, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR