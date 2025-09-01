İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 18 Kişi Yakalandı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 18 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda, lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Aralarında 3 çocuğun da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

30 Ağustos günü saat 08.30'da Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Ekiplerce yapılan kontrollerde, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Kaygı ve stres bedenime yansıdı' diyen Bergüzar Korel'den şaşırtan yorum

Ünlü oyuncu sağlık sorununu açık yüreklilikle anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi

Çin'de bir araya geldiler! Görüşmeye Erdoğan'ın uyarısı damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.