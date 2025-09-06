Haberler

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonları: 102 Yakalandı

Güncelleme:
İzmir'de gerçekleştirilen dört ayrı operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 102 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 102 düzensiz göçmeni yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

4 Eylül günü saat 01.50'de Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-107), hareket halindeki botu durdurarak 2'si çocuk 21 düzensiz göçmeni yakaladı. Saat 02.20'de ise Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından tespit edilen lastik bot, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-35) tarafından durduruldu. Botta bulunan 41 düzensiz göçmen yakalandı. Yine Çeşme ilçesinde saat 04.10'da Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Kolluk Destek Timi (Alaçatı/Koldestim) tarafından karada tespit edilen 10 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Aynı gün saat 04.25'te de Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından tespit edilen lastik bot, Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından durduruldu. Bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
