İzmir'de Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem


İzmir'de gerçekleştirilen drift hareketiyle trafiği tehlikeye atan bir sürücüye 46 bin 392 TL para cezası kesildi ve aracı trafikten men edildi.

Urla ilçesinde dün sabah saat 10.20 sıralarında C.A. isimli şüpheli 35 CNS 735 plakalı otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. İzmir Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan sürücüye 46 bin 392 TL para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi. Drift anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
