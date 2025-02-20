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İzmir'de Doktora Darp: Sağlık Çalışanına Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı

İzmir'de Doktora Darp: Sağlık Çalışanına Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı
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İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir devlet hastanesinde görevli doktora iki hasta yakını tarafından saldırı gerçekleştirildi. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganlardan biri tutuklandı, diğerine adli kontrol şartı getirildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde devlet hastanesinde görev yapan doktorun, iki hasta yakını tarafından darbedildiği anların görüntüsü otaya çıktı. Öte yandan geçtiğimiz Kasım ayında görülen olayın duruşmasında şüphelilerde birinin ilk duruşmada tahliye edildiği, diğer şüpheli hakkındaki adli kontrol şartının da kaldırıldığı öğrenildi.

Olay 15 Ekim 2024'te Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde meydana geldi. Tahlil sonuçlarını göstermek isteyen Y.A. ve S.Ç. isimli iki kadın hasta yakını, hiç sebep yokken acil servis doktoru İrem Sarıkaya ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine doktor İrem Sarıkaya, ilk önce "Beyaz Kod" verdi. Şahıslar, daha sonra hastaneden uzaklaştı. Bir müddet sonra hastaneye ifadeye çağrılan iki kadın, koridorda ikinci kez doktor İrem Sarıkaya ile karşılaştı. İddiaya göre, hasta yakını Y.A. ve S.Ç., tekrar sözlü tartışmaya girdi daha sonrada doktor Sarıkaya'yı darp etti. Kafası yere çarpan, saçları yolunan genç doktor, şahıslardan şikayetçi oldu. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. isimli kadın tutuklandı, diğer S.C. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlk duruşmada tahliye

Olayın ardından başlatılan soruşturma sonrası, şüphelilerden Y.A. hakkında 'Sağlık çalışanı kadın karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit', S.C. hakkında ise 'Sağlık çalışanına karşı alenen hakaret ve tehdit' suçlarından dava açıldı. Y.A. ve S.C.'nin yargılanmalarına İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Geçen kasımda görülen ilk duruşmada sanıklar suçlamaları reddederken şüphelilerden Y.A. tahliye edildi; S.C.'nin hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı.

Görüntüler ortaya çıktı

Olayın yargılaması sürerken o anlara dair güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde iki saldırganın hastanenin acil kapısının önünde beklediği, bir süre sonra Doktor İrem Sarıkaya'nın geldiği, taraflar arasında tartışma çıktığı, büyüyen kavgaya hastane polisi ile özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği, bu sırada Y.A.'nın Sarıkaya'nın saçını çekerek kopardığı ardından yere düşürdüğü anlar yer aldı. Ayrıca Y.A.'nın, Doktor Sarıkaya'dan sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı anlar da görüntüler de yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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