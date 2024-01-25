İzmir'de Doçent Doktor, Kızı ve Kayınvalidesini Öldürdü, Sonra İntihar Etti

İzmir'in Bornova ilçesinde, 4 yaşındaki kızı ile kayınvalidesini öldürüp intihar eden Doçent Doktor Yusuf Yılmaz, Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi 838 Sokak'ta meydana geldi. 34 CHH 823 plakalı otomobil ile sokağa gelen Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan kanser hastası Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), boşanma aşamasındaki eşi İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Derya Uzelli Yılmaz (38), kız çocuğu Linda Yılmaz (4) ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'nin (63) bindikleri araca ve genç kadının ailesiyle yaşadığı eve tabancayla art arda ateş etti.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde; araçta bulunan ve vücuduna mermi isabet eden yaralılardan anneanne Dilek Uzelli ile torunu 4 yaşındaki Linda Yılmaz ve silahla intihar eden Yusuf Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu ağır olan Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Salihli'de toprağa verildi

Çocuğu Linda Yılmaz (4) ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi öldürüp boşanma aşamasındaki eşi Derya Uzelli Yılmaz'ı ağır yaraladıktan sonra intihar eden Doçent Doktor Yusuf Yılmaz, bugün Salihli'nin Hasalan Mahallesi'nde toprağa verildi.

Hasalan Mahalle Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Yusuf Yılmaz'ın yakınları katıldı. Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. - MANİSA