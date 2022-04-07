Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
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İzmir'de bir çiftlikte çalışan yabancı uyruklu kişi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Öte yandan traktörün üzerinde bulunan aynı yerde çalışan arkadaşı ise ağır yaralı olarak çıkarılmasına karşın kurtarılmadı.
Tire ilçesinde Ö.K'ye ait çiftlikte işçi olarak çalışan yabancı uyruklu Abdulkadir Asvad (56), kullandığı traktöre, aynı yerde çalışan Vidad Muhaymid'iyi de alarak arazide bulunan hayvanları getirmek için yola çıktı.
TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDILAR
Yokuş aşağı inen traktör, virajda bilinmeyen bir sebeple devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktör altında kalan ve yaşamını yitiren Abdülkadir Asvad ile ağır yaralanan Vidad Muhaymid'i bulundukları yerden çıkardı.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Muhaymid sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesine karşın kurtarılamadı. Asvad ve Muhaymid'in cenazeleri Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.