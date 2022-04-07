Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Tire ilçesinde Ö.K'ye ait çiftlikte işçi olarak çalışan yabancı uyruklu Abdulkadir Asvad (56), kullandığı traktöre, aynı yerde çalışan Vidad Muhaymid'iyi de alarak arazide bulunan hayvanları getirmek için yola çıktı.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDILAR

Yokuş aşağı inen traktör, virajda bilinmeyen bir sebeple devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktör altında kalan ve yaşamını yitiren Abdülkadir Asvad ile ağır yaralanan Vidad Muhaymid'i bulundukları yerden çıkardı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Muhaymid sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesine karşın kurtarılamadı. Asvad ve Muhaymid'in cenazeleri Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.