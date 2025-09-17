İzmir'de DEAŞ Propagandası Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de sosyal medya üzerinden DEAŞ silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ lehine propaganda yaptığı belirlenen 2 kişi tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Menemen ve Bornova ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, adreslerde bulunan 2 adet yasaklı yayına el konulurken A.B. ve Y.B. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR