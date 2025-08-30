İzmir'de Çocuklar Üzerinden Hayvanları Zehirleyen Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde çocukları kullanıp hayvanlara zehirli et dağıttıran ve 5 köpek ile 3 kedinin ölümüne sebep olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, 28 Ağustos günü Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede sahipsiz 5 köpek ve 3 kedinin zehirlenerek öldürülmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın faillerini yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Yaklaşık 60 saatlik kamera incelemesi yapan ekipler, B.Ç. ve İ.İ. isimli iki çocuğun hayvanlara zehirli yiyecek verdiğini tespit etti. Çocuklar, yapılan mülakatta zehirli yiyecekleri A.S. isimli şahıstan aldıklarını itiraf etti. Selçuk Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şüpheli A.S.'nin evinde, İlçe Tarım Müdürlüğü'nden ziraat mühendislerinin katılımıyla yapılan aramada, hayvanları zehirlemede kullanılabileceği değerlendirilen 5 farklı türde zirai ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S.'nin ifadesinde, birkaç gün önce bir köpeğin saldırısına uğradığını ve ısırıldığını ileri sürüp, bu nedenle çocuklara zehirli et vererek dağıtmalarını istediğini söylediği öğrenildi.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR